Confira cinco endereços escolhidos:

Al Capone

O que antes era um contêiner no food park do Jardim Tropical se transformou em restaurante de massas frescas. No cardápio, figuram opções como o ravióli de espinafre recheado com costela bovina ao molho sugo (R$ 44,00) e talharim com ragu de ossobuco (R$ 38,00). Para beber, faz sucesso o chope Louvada (R$ 8,90). Sem abrir mão do sotaque italiano, a sugestão de sobremesa é a piadina preenchida com Nutella e morango (R$ 26,00). Às quintas e aos sábados, músicos passeiam pelo jazz e blues (R$ 7,00 o couvert artístico). Avenida Brasília, 420, Jardim das Américas, 3365-2018 (45 lugares). 11h/15h e 18h/12h (dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2016. $$

Cantina Italiana

Aberto em 2017, o endereço aposta no rodízio de massas, proposta que parece ter agradado o público, que tem lotado a casa. Por R$ 42,90 o cliente pode experimentar quatro entradas, a exemplo do fígado de galinha marinado, mais doze tipo de massa. Entre as sugestões, há conchiglione recheado de figo, ricota e mel e também estão contempladas pedidas como as mini-porpetas e a costelinha suína. O vinho em taça (R$ 12,00) oriundo da Serra Gaúcha é imbatível para ladear os pratos. Arremata a comilança o sorvete de creme com calda de vinho (R$ 16,90). Rua Professor Ranulfo Paes de Barros, 300, Cidade Alta, 99958-7449 (50 lugares). 19h/23h30 (dom. 11h/15h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

Di Pietro Vineria & Ristorante

Uma das novidades do cardápio, a pasta no grana (R$ 45,00), é um espaguete finalizado dentro do queijo grana padano, em frente ao cliente, no próprio salão. A casa que tem a cozinha pilotada pelo chef Carlos Balbino também investe em festivais. Toda quinta-feira, por exemplo, é dia de risoto. Por R$ 59,90 o cliente pode provar dez receitas salgadas do prato e duas opções doces. Aos sábados, no horário do almoço, é a vez do parmigiana – o valor de R$ 54,50 inclui entradas quentes e frias, arroz e batata frita. Além do tradicional gratinado de carne, também tem de frango ou de berinjela. Clássico, o tiramisu (R$ 23,00) é a sobremesa servida em qualquer ocasião. Rua João Bento, 108, Quilombo, 3054-7717 (84 lugares). 19h30/23h (sex. e sáb. até 23h30; sáb. e dom. também almoço 11h50/14h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2011. $$

Due Ladroni Ristorante

O couvert (R$ 36,00) é uma opção para compartilhar se estiver em um pequeno grupo. Dá boas-vindas um combinado com itens como sardela, crostini com ragú de linguiça e um espetinho mediterrâneo, que leva mussarela de búfala e tomate-cereja. Entre os principais, tem boa saída o risoto de abóbora com carne-seca desfiada e banana-da-terra (R$ 62,00). Cabe na lista de clássicos o penne ao molho carbonara (R$ 58,00). Para completar a refeição típica da Itália, o tiramisu ou a panacota com calda e pedaço de morango (R$ 27,00 cada uma) são duas opções de sobremesas. Rua Sírio Libanesa, 61, Praça Popular, 3623-0908 (100 lugares). 19h/0h (dom. também almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$$

Pollaccia Delicatessen

O primeiro passo para conhecer as receitas do italianos Stefano Pollaccia, nascido na região de Lombardia, é reservar um dos doze lugares do salão. Como muita matéria-prima é sazonal ou feita ali mesmo, as receitas são rotativas e apresentadas em um sistema de menu degustação (R$ 100,00 por pessoa). Entre os aperitivos podem figurar presunto cru e copa, por exemplo. Na sequência, o risoto de quatro queijos pode levar gorgonzola com diferentes maturações. Na hora dos doces, há chances de aparecer um gelato de café ou frutas vermelhas. Para beber, a lemon soda (R$ 32,00 o litro) é feita com água com gás e limão-siciliano. Quem quiser levar o próprio vinho, paga R$ 39,00 na rolha. Rua das Dálias, 540, Jardim Cuiabá, 99234-2626 (12 lugares). 21h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2013. $$$