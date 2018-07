Confirmado: ‘Downton Abbey’ terá filme com elenco original

Os fãs da série britânica Downton Abbey, que terminou em 2015 após sua sexta temporada, podem comemorar: foi confirmado nesta sexta-feira que um filme que continuará a história da família Crawley e seus empregados começará a ser produzido para o cinema.

Contando com grande parte do elenco original, incluindo Maggie Smith, Michelle Dockery e Hugh Bonneville, o roteiro está sendo escrito pelo criador da série, Julian Fellowes, e terá direção de Brian Percival, que comandou a adaptação para os cinemas de A Menina Que Roubava Livros.

Detalhes do enredo do filme ainda não foram divulgados, mas a produção vai continuar a história a partir de 1926, ano em que a série terminou. “Quando a série terminou era o nosso sonho dar de presente aos fãs um filme”, disse Gareth Neame, um dos produtores, ao jornal britânico The Guardian. “Agora as estrelas estão alinhadas e finalmente podemos entrar em produção. Com o roteiro cheio de charme e emoção de Julian nas mãos de Brian Percival queremos entregar tudo aquilo que esperamos de um filme de Downton“, continuou.

Em seis temporadas, Downton Abbey ganhou três Globos de Ouro e 15 Emmys, tornando-se a série estrangeira mais premiada na história da televisão americana. Ainda não há previsão de data de estreia.