Confira onde assistir a 11 séries indicadas ao Globo de Ouro 2019

Com o anúncio dos indicados ao Globo de Ouro nesta quinta-feira, a ansiedade pela premiação, que ocorre dia 6 de janeiro, em Los Angeles, só aumentou. Por este motivo, VEJA preparou uma lista indicando onde assistir às séries que disputam o posto de melhor da televisão – e são imperdíveis. Confira:

The Americans

A trama acompanha o dia a dia de um casal que vive em um subúrbio de Washington nos anos 1980. Uma família como qualquer outra, exceto por um detalhe: ambos são agentes russos, vivendo um casamento arranjado e trabalhando para obter informações que possam interessar à sua verdadeira pátria em plena Guerra Fria.

Onde assistir: Atualmente é exibida pelo canal Fox Premium 2, todos os domingos, a partir das 21h30

Concorre a: Melhor série dramática, ator em série dramática (Matthew Rhys) e atriz em série dramática (Keri Russell)

Homecoming

Heidi Bergman (Julia Roberts) é uma psicóloga que trabalha em um programa de reabilitação para soldados que sofrem de stress pós-traumático. Quatro anos depois, Heidi é confrontada por um funcionário do governo americano e interrogada sobre o motivo de ter abandonado o programa, revelando fatos inéditos sobre seu antigo emprego.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Concorre a: Melhor série dramática, ator em série dramática (Stephan James) e atriz em série dramática (Julia Roberts)

Killing Eve

A trama acompanha Eve (Sandra Oh), uma agente da inteligência britânica entediada com seu trabalho burocrático que descobre uma série de crimes cometidos por uma assassina que é tão psicopata quanto charmosa. Elas se tornam obcecadas uma pela outra, e uma verdadeira caçada de gato e rato começa.

Onde assistir: Globoplay

Concorre a: Melhor série dramática e atriz em série dramática (Sandra Oh)

Pose



A ascensão da cultura de luxo e o surgimento dos bailes LGBT de Nova York na década de 1980 são o plano de fundo para esta série. Muito além das festas e da diversão, o enredo também aborda o preconceito, a luta pela aceitação, o sofrimento da aids e a batalha contra as drogas.

Onde assistir: Fox Play

Concorre a: Melhor série dramática e ator em série dramática (Billy Porter)

Bodyguard – Segurança em Jogo

A tensão nas ruas de Londres marca o trabalho do guarda-costas David Budd (Richard Madden), que trabalha para a ministra Julia Montague (Keeley Hawes) – cuja política vai contra todos os seus valores pessoais. Enquanto ataques terroristas ameaçam a paz na capital britânica, o protagonista se vê dividido entre o conflito e a atração que sente por Montague.

Onde assistir: Netflix

Concorre a: Melhor série dramática e ator em série dramática (Richard Madden)

Barry

Barry (Bill Hader) é um matador de aluguel que viaja para Los Angeles a fim de cumprir mais uma de suas missões quando acaba se juntando a um acolhedor grupo de teatro amador. Ele vê sua vida dar uma virada com o novo desejo de estar sob os holofotes e a perseguição por parte de criminosos de seu passado.

Onde assistir: HBO Go e NOW

Concorre a: Melhor série cômica, melhor roteiro, ator em série cômica ou musical (Bill Hader) e ator coadjuvante em TV (Henry Winkler)

The Good Place

Após sua morte, Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) é enviada ao Lugar Bom, onde todos encontram a felicidade eterna e vivem com suas almas gêmeas. Ela, porém, sabe que foi mandada para lá por engano, porque foi uma pessoa horrível em vida.

Onde assistir: Netflix

Concorre a: Melhor série cômica e Atriz em série cômica ou musical (Kristen Bell)

O Método Kominsky

O Método Kominsky propõe reflexões sobre a morte iminente através da história de Sandy Kominsky (Michael Douglas), ex-ator de Hollywood e respeitado professor de dramaturgia, e Norman Newlander (Alan Arkin), bem-sucedido agente de talentos. Enredos secundários também adicionam um tempero agridoce à série.

Onde assistir: Netflix

Concorre a: Melhor série cômica, ator em série cômica ou musical (Michael Douglas) e ator coadjuvante em TV (Alan Arkin)

The Marvelous Mrs. Maisel

Midge (Rachel Brosnahan) tem tudo o que poderia querer: um bom casamento, uma casa no Upper West Side, em Nova York, e uma família perfeita. No entanto, uma reviravolta em sua vida a obriga a encontrar um novo meio de levar a vida e é assim que a protagonista acaba fazendo shows de stand-up em uma Nova York machista de 1958.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Concorre a: Melhor série cômica, atriz em série cômica ou musical (Rachel Brosnahan) e atriz coadjuvante (Alex Borstein)

Sharp Objects

Após os assassinatos de duas adolescentes, a repórter Camille Preaker (Amy Adams) é forçada a voltar à sua cidade natal no Missouri depois de passar uma temporada em uma instituição psiquiátrica. O retorno à pacata cidade de Wind Gap é um convite para a protagonista enfrentar os fantasmas de seu passado e os problemas com sua família.

Onde assistir: HBO Go e NOW

Concorre a: Melhor minissérie ou filme para TV, atriz em minissérie ou filme para TV (Amy Adams) e atriz coadjuvante (Patricia Clarkson)

O Alienista

O psicólogo – ou alienista – Laszlo Kreizler (Daniel Bruhl) assume uma investigação secreta sobre o assassinato de garotos de programa nova iorquinos em 1896. Especialista em patologias mentais, o alienista embarca em uma jornada pela psique humana em busca dos responsáveis por tantas atrocidades.

Onde assistir: Netflix

Concorre a: Melhor minissérie ou filme para TV e ator em minissérie ou filme para TV (Daniel Bruhl)

