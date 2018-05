As crianças escolhidas como pajens e damas de honra roubaram a cena no casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, com a atriz americana Meghan Markle. Entre os dez jovens escolhidos para acompanhar a noiva no tapete vermelho estavam os filhos de Kate Middleton com o príncipe William, George, de 4 anos, e Charlotte, de 3 anos.

No total, foram convidados seis meninas e quatro meninos, filhos de amigos do casal. Confira as imagens: