Confira as homenagens a Rubem Fonseca nas redes sociais

Rubem Fonseca, um dos mais aclamados escritores do Brasil, morreu nesta quarta-feira, 15. Ele sofreu um infarto em seu apartamento, no Leblon. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Fonseca completaria 95 anos no próximo mês, e é um dos maiores nomes da literatura nacional. Nas redes sociais, escritores, editoras, políticos, e até times de futebol lamentaram a morte do escritor. Confira as homenagens:

"Escrever é tomar decisões constantemente". Hoje perdemos o grande escritor Rubem Fonseca. Autor de clássicos como "Agosto" e "Feliz ano novo" Rubens é considerado por muitos um dos maiores autores brasileiros. pic.twitter.com/GYiHTTMixy Continua após a publicidade — Saraiva (@Saraiva) April 15, 2020

Como escritora e presidente da Fundação @casaruibarbosa lamento a morte de Rubem Fonseca. Meus sentimentos à família. A Cultura brasileira perde um de seus maiores autores. — Letícia Dornelles (@L_Dornelles) April 15, 2020

Morre Moraes Moreira e um silêncio ensurdecedor, o governo não emite uma nota. Rubem Fonseca morre, um dos maiores da literatura brasileira, nada. Regina Duarte, que queria tanto esse emprego, podia pelo menos postar uma fotinha no instagram dela. Continua após a publicidade — Armando Babaioff (@babaioff) April 15, 2020

"Numa separação, aquele que não ama é o que diz coisas carinhosas". #RIP Rubem Fonseca — Vera Magalhães (@veramagalhaes) April 15, 2020

Morreu o grande romancista e contista Rubem Fonseca. Vai o homem, fica a obra. Agosto, Bufo & Spallanzani, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos e tantos outros romances e contos que continuarão nos emocionando, surpreendendo, tocando pelos tempos afora. pic.twitter.com/5Q2x66FVai Continua após a publicidade — Manuela (@ManuelaDavila) April 15, 2020

É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de um dos maiores escritores deste país, Rubem Fonseca.

Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento de profunda dor. — Vasco (de 🏠) (@VascodaGama) April 15, 2020

Rubem Fonseca, que morreu hoje aos 94, é o escritor brasileiro que melhor retratou a crueldade humana, com um humor cortante que tornou suas histórias tragicômicas como o cotidiano no país. Devorei jovem sua obra e lhe agradeci pessoalmente por ela. Previne contra deslumbramento. Continua após a publicidade — Felipe Moura Brasil (@FMouraBrasil) April 15, 2020

Nenhum escritor brasileiro teve tanto impacto em mim quanto Rubem Fonseca. Muito, muito obrigado. — Arthur Dapieve (@arthurdapieve) April 15, 2020