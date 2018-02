Condenação de pedófilo dá recorde a ‘O Outro Lado do Paraíso’

Apesar do texto didático — de um didatismo que fez lembrar um certo desenho infantil –, o capítulo desta terça-feira de O Outro Lado do Paraíso registrou o recorde de audiência da novela desde a estreia. O episódio que levou à condenação do corrupto delegado Vinícius (Flavio Tolezani) por pedofilia marcou 46 pontos em São Paulo. A melhor marca da trama na cidade, segundo o Ibope, era de 44 pontos, registrados em 29 de janeiro, com a morte do vilão Natanael (Juca de Oliveira).

No Rio, o índice foi ainda maior: 48 pontos, também dois acima do recorde anterior na cidade, de 46, número alcançado nos dias 23 de janeiro e 19 de fevereiro.