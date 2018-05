Conar tira propaganda com Felipe Massa por estimular o “racha”

Ex-Fórmula 1 e atual Fórmula E, o piloto Felipe Massa foi contratado como garoto-propaganda do carro Equinox, da Chevrolet. O anúncio, no entanto, foi tirado do ar pelo Conar por estimular o “racha”. A peça publicitária mostra um motorista provocando Massa dizendo que ele está aposentado – e o desafia para uma corrida.

Na sequência, os dois aparecem no Autódromo de Interlagos disputando uma corrida. A defesa da empresa alegou que a propaganda foi gravada em local apropriado e com a presença de profissionais, mas mesmo assim não convenceu. O Conar aprovou por unanimidade a retirada do anúncio feito pela Commonwealth//McCann.