Como já virou tradição no Rock in Rio, a noite dedicada ao heavy metal foi, mais uma vez, a primeira a ter ingressos esgotados. O tamanho da paixão poderia ser notada pelo mar de camisas pretas, rodas punks – aquelas em há simulação de brigas – e também pelas filas nas lojas de produtos oficiais.

Nos quatro primeiros dias do evento, cada pessoa demorava cerca de dez minutos na fila para comprar brindes relacionados ao festival ou aos seus artistas favoritos. Mas, nesta sexta 4, o tempo de espera chegava a ser quatro vezes maior. Cleyton Andrade, 49, levou quarenta minutos para conseguir comprar uma camiseta da banda Iron Maiden.”Foram vinte minutos na fila e mais vinte para conseguir ser atendido”, disse o arquiteto.

Cleyton insistiu para não abrir um vazio na sua coleção. A cada turnê, as bandas de heavy metal lançam camisetas com estampas novas. Estar em dia com as tendências custa caro. Os preços da lembrança variam entre 80 e 120 reais. “Ainda assim, vale a pena. É uma recordação para a vida toda”, contou o carioca, que desembolsou 100 reais por sua camiseta.