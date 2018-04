Nesta edição do ‘VEJA Música’, Claudia faz um apanhado de sua carreira, tanto no Babado Novo quanto nos momento solo. Lembra dos momentos peculiares que passou à frente do Babado Novo – que incluiu apresentações em inferninhos e fãs um tanto inusitados – e de como se transformou numa das popstars da música baiana. Comenta as parcerias com a dupla sertaneja Maiara & Maraísa e o rapper Pitbull e premia o público com três covers inusitadas, acompanhada pelo violonista Webster Santos: For Your Love, de Stevie Wonder; Mel Mulher, do Olodum, e Anunciação, de Alceu Valença. Acompanhe no Podcast de VEJA: