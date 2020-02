Como assistir ao Oscar 2020 na TV e na internet

Acontece neste domingo, 9, a 92ª edição do Oscar. A festa que celebra o melhor do cinema poderá ser vista de variadas formas. Confira:

Tapete Vermelho

O canal pago E! começa a transmissão do tapete vermelho às 20h. Já o TNT recebe as estrelas um pouco mais tarde: a partir das 20h30, com apresentação da modelo Carol Ribeiro e do youtuber Hugo Gloss. O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, também vai cobrir a chegada das celebridades ao evento, a partir das 20h.

Premiação na TV

O prêmio começa às 22h. A transmissão completa da festa no Brasil ficará a cargo do canal pago TNT, com comentários dos jornalistas Michel Arouca e Aline Diniz. A rede Globo começa a transmitir bem mais tarde, após o jogo do Brasil contra a Argentina, ou seja, por volta da 00h30, com apresentação de Maria Beltrão e comentários da atriz Dira Paes e do jornalista Artur Xexéo. Após encerrar a premiação, a emissora exibirá uma reprise com os vencedores de todas as categorias.

Premiação na internet

O Oscar poderá ser visto online no Globoplay e no TNT Go, canal de streaming do TNT. A plataforma está disponível para assinantes que possuem o canal pelas operadoras Vivo, Net, Sky, Claro, Cabo Telecom, TVN, Multiplay, Algar Telecom e Oi. Ela pode ser acessada pelo site ou pelo aplicativo, disponível para aparelhos com sistemas operacionais Android e iOS.