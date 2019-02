Como assistir ao Grammy 2019 na TV e pela internet

A 61ª edição do Grammy Awards, maior premiação da indústria fonográfica americana, acontece neste domingo, 10. A cerimônia será comandada pela cantora Alicia Keys no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia, e premiará artistas em mais de oitenta categorias ao todo. Veja como assistir ao prêmio no Brasil:

Pela TV

O canal pago TNT vai transmitir a cerimônia na íntegra, a partir das 23 horas (horário de Brasília), com apresentação de Dane Taranha e comentários do jornalista Phelipe Cruz. Para quem quiser acompanhar o tapete vermelho, basta ligar no canal E!, cuja cobertura tem início às 21 horas (horário de Brasília).

Pela internet

A festa também será transmitida simultaneamente no serviço de streaming TNT Go, disponível para assinantes que possuem o canal pelas operadoras Vivo, Net, Sky, Claro, Cabo Telecom, TVN, Multiplay, Algar Telecom e Oi. A plataforma pode ser acessada pelo site ou pelo aplicativo, disponível para aparelhos com sistemas operacionais Android e iOS.

Em 2018, o Grammy foi alvo de críticas pela falta de representatividade – em 84 categorias, somente 11 mulheres foram vencedoras. Além disso, o presidente da Academia de Gravação, Neil Portnow, afirmou que as musicistas deveriam começar a agir caso quisessem levar mais prêmios. Após ser acusado de machismo, ele anunciou que deixará o cargo em julho.

Neste ano, o número de indicados nas categorias principais – álbum, gravação, canção do ano e artista revelação – aumentou de cinco para oito, em uma iniciativa para ampliar a diversidade na premiação. Kendrick Lamar lidera as indicações, com seu nome em oito categorias diferentes, seguido pelo rapper Drake com sete indicações, além de Brandi Carlile e Lady Gaga, com seis nomeações cada.