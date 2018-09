Como assistir ao Emmy 2018 na TV e pela internet

Acontece nesta segunda-feira a 70ª edição do Emmy, a maior premiação da televisão americana. A cerimônia será transmitida do Microsoft Theater, em Los Angeles, Califórnia, e terá como mestres de cerimônia Colin Jost e Michael Che, comediantes do prestigiado programa Saturday Night Live. Saiba como assistir ao prêmio:

Pela TV

No Brasil, os canais pagos TNT e TBS transmitem, às 21h (horário de Brasília), a cerimônia de entrega dos prêmios, com apresentação de Domingas Person e comentários de Michel Arouca. Uma hora antes, as emissoras se dedicam ao tapete vermelho, por onde passam as celebridades antes da festa, com apresentação de Carol Ribeiro e Hugo Gloss. O canal E! também transmite o tapete vermelho, mas a partir das 19h (horário de Brasília).

Na internet

Quem não terá acesso a um aparelho de TV no horário da cerimônia pode acompanhar pela internet, no serviço de streaming TNT Go, disponível para assinantes que possuam o canal em seu pacote de TV paga.

Os indicados

Game of Thrones, da HBO, lidera as indicações ao prêmio. A produção concorre em 22 categorias, incluindo melhor série dramática. Logo atrás, aparecem Saturday Night Live e a série Westworld, com 21 indicações cada.

Apesar do sucesso de seu principal seriado, a HBO sofreu um revés nesta edição do Emmy: pela primeira vez em dezoito anos, a emissora não é a líder em indicações, tendo perdido esse posto para a Netflix. O canal recebeu 108 indicações, frente as 112 do serviço de streaming.

O crescimento da Netflix foi surpreendente. Em 2015, a plataforma amealhou 34 indicações. No ano seguinte, 54. Em 2017, chegou a 91, ocupando já o segundo lugar entre as emissoras com maior número de indicações – perdendo apenas para a HBO.

Confira a lista dos principais indicados ao Emmy e acompanhe aqui a cobertura completa de VEJA sobre a premiação.