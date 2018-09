As melhores comidinhas de rua da cidade

MôVei Burger

Da chapa instalada no caminhão estacionado no Garage Food Trucks saem hambúrgueres de 80 gramas, de alcatra e acém nas opções de carne, como o liseu, que vem com queijo, molho barbecue e tiras de bacon, por R$ 14,90. Pode-se “aloprar”, dobrando a carne, por R$ 17,90. No môvegano (R$ 24,90), o disco feito de lentilha e legumes, empanado em farinha panko é acompanhado de ratatouille de abobrinha e berinjela. Ambos são servidos em pão brioche. Rua Padre Silvino Guedes, 65, Espinheiro, ☎ 99613-6456. 18h/23h (ter. até 22h; sáb. a partir das 17h; dom. 17h/22h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Rockebab

Dentro do Nas Ubaias Food Park e do Garage Food Trucks, são preparados o tradicional kebab de cordeiro (R$ 28,00), o de picanha suína (R$ 22,00) e o de frango (R$ 20,00). Mas é o de faláfel (R$ 18,00) que tem a maior saída. Todos são servidos em pão folha com homus, repolho, tomate e cebola marinados, além de molhos como o de alho e o tzatziki (iogurte, hortelã e pepino). Completam o pedido o kibe de carne bovina com homus (R$ 8,00) e a long neck Heineken (R$ 7,00). Estrada das Ubaias, 456, Casa Forte, ☎ 99875-6506. 18h/23h (sex. até 0h; sáb. 17h/0h; dom. 17h/22h30; fecha seg. e ter.); Rua Padre Silvino Guedes, 65, Espinheiro, ☎ 99875-6506. 18h/23h (ter. até 22h; sáb. a partir das 17h; dom. 17h/22h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Vic’s Best Food

No contêiner instalado nos 600 metros quadrados do Nas Ubaias Food Park, os clientes escolhem entre doze combinações de cachorro-quente. Batizado de bacon é vida, o hot dog montado com salsicha do tipo viena, cheddar, bacon, mussarela maçaricada e batata palha custa R$ 14,90. O bolonhesa dog tem, além de pão e salsicha viena, molho bolonhesa, queijo parmesão ralado, batata palha e mussarela derretida (R$ 13,40). As duas opções chegam à mesa escoltadas de uma porção de batata frita. Para beber, cerveja Heineken long neck (R$ 7,00). Estrada das Ubaias, 456, Casa Forte, ☎ 99184-0001. 18h/23h (sex. e sáb. 17h/0h; dom. 17h/22h30; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.