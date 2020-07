Comic Con virtual: pandemia democratiza acesso ao concorrido evento pop

A principal feira de cultura pop do mundo, a Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos, transmite a partir de 22 de julho, quarta-feira, sua versão on-line – a primeira em 50 anos do evento. Como esperado, a versão física, que aconteceria na mesma data, entre 22 e 26 de julho, foi cancelada pela pandemia. Anualmente, o evento é prestigiado por grandes nomes de Hollywood e da TV americana, além de um público de 130.000 pessoas.

Apesar dos pesares, a transmissão online das mesas democratizou o acesso ao evento, que possui ingressos caros e concorridos, e não tem o hábito de divulgar conteúdo nas redes. O apego ao evento físico e exclusivo cobrou um preço alto: este ano, a Comic Con de San Diego ficará sem o lucro estimado em 19 milhões de dólares. A programação também sofreu seu revés. Com os cinemas fechados em diversos países, as superproduções estão ausentes da agenda, que foi dominada por séries de TV, especialmente animações.

Algo parecido deve acontecer no Brasil. A Comic Con Experience (CCXP), sediada em São Paulo, divulgou na semana passada que também será 100% virtual em 2020. Maior feira do tipo no mundo, com 280.000 visitantes no último ano, a CCXP ainda não divulgou sua programação e nem como será seu formato de transmissão onl-ine.

Já a Comic Con de San Diego vai disponibilizar seu conteúdo no YouTube, em seu canal oficial. Confira abaixo alguns destaques da programação:

Star Trek Universe

Na quinta-feira, 23, às 14h (horário de Brasília), um painel vai reunir parte do universo de Star Trek, com elenco e produtores. Atores da série Star Trek: Discovery farão uma leitura especial de um dos episódios da segunda temporada. E Patrick Stewart também vai aparecer para falar da primeira temporada de Star Trek: Picard.

The Walking Dead

No dia 24, sexta-feira, três painéis seguidos vão mergulhar no universo da série The Walking Dead. O primeiro é sobre o spin-off Fear the Walking Dead, às 16h. Em seguida, às 17h, o elenco da série principal se reúne para falar do episódio que vai encerrar a 10ª temporada, final adiado pela pandemia. Depois, às 18h, começa o painel da nova série derivada do roteiro de zumbis, The Walking Dead: World Beyond.

Vikings

O elenco de Vikings se reúne para comentar as seis temporadas da popular série. Estão confirmados o produtor Michael Hirst e os atores Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Alex Ludwig, Clive Standen e Jordan Patrick Smith. A transmissão acontece no dia 24, às 15h.

The Boys

O elenco da série da Amazon Prime Video estará em peso no painel que vai falar sobre a segunda temporada do programa que subverte as tramas de super-heróis, além de uma espiada nos bastidores. O painel acontece no dia 23, às 19h.

His Dark Materials

O abrilhantado elenco da série de fantasia da HBO, com nomes como Ruth Wilson, Andrew Scott e Lin-Manuel Miranda, além da protagonista-mirim Dafne Keen, vai participar de um painel sobre o universo do programa no dia 23, às 17h.

A Ordem

Produtores e atores da série sobrenatural da Netflix vão revelar detalhes da segunda temporada no painel marcado para o dia 25, às 19h.

Utopia

Com produção de Gillian Flynn (autora de Garota Exemplar e Objetos Cortantes), a série Utopia é uma nova aposta da Amazon Prime Video. O thriller ainda inédito acompanha um grupo de pessoas que descobre uma conspiração que ameaça a humanidade. Além de Gilllian, participam do painel no dia 23, às 17h, os atores stars John Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, entre outros.