Comédias românticas da Netflix foram vistas por mais de 80 milhões

A Netflix revelou nesta terça-feira que suas comédias românticas originais foram vistas por mais de 80 milhões de assinantes nos últimos meses, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. A plataforma também afirmou que sua base de assinantes cresceu 7 milhões, chegando a 137,1 milhões de pessoas em todo o mundo – 58,4 milhões delas nos Estados Unidos e 78,6 milhões nos outros países. Isso significa que as comédias românticas foram vistas por mais da metade da base de assinantes do serviço.

A Netflix destacou um desses longas, Para Todos os Garotos que Já Amei, lançado em agosto, como um de seus filmes mais vistos e com maior visualização repetida, ou seja, que o público viu mais de uma vez. A Netflix investiu pesado no gênero nos últimos meses, chamando o período de Summer of Love (verão do amor). Outros títulos que fizeram parte dessa iniciativa foram Sierra Burgess É uma Loser, A Barraca do Beijo e O Plano Imperfeito. A empresa afirmou que novas comédias românticas já estão em produção.

O serviço de streaming divulgou ainda um gráfico com o crescimento de seguidores de suas principais estrelas no Instagram após o lançamento de filmes e séries que elas protagonizaram. Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, por exemplo, ganhou 17,6 milhões de fãs na rede social após a estreia da primeira temporada do seriado, em 2016. Já Noah Centineo, de Para Todos os Garotos que Já Amei, saiu de 800.000 seguidores para 13,4 milhões após o lançamento do longa.