Comédia brasileira ‘Os Farofeiros’ estreia bem: quase 500.000

A comédia nacional Os Farofeiros, com Cacau Protásio, Danielle Winits e Aline Riscado, teve uma boa abertura. Entre quinta e domingo, o filme atraiu 489.299 pessoas aos cinemas. Na bilheteria, ficou atrás apenas do fenômeno Pantera Negra, da Marvel, que já faturou mais de 1 bilhão de dólares pelo mundo.

Em seu quarto fim de semana em cartaz — e o quarto na liderança –, Pantera Negra foi visto por mais de 555.000 espectadores. No total, o longa do herói negro da Marvel já vendeu 5,8 milhões de ingressos no país.