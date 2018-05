Começa o casamento real do príncipe Harry e Meghan Markle

O casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, e da atriz americana Meghan Markle teve início poucos minutos depois das 8 horas do horário de Brasília deste sábado. A cerimônia na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra, conta com a presença dos membros da família real, além de grandes personalidades, como Elton John e Oprah Winfrey.

O príncipe Harry chegou à capela acompanhado do irmão, William, que foi escolhido como padrinho do casal. Os dois escolheram um uniforme militar em vez do fraque para a cerimônia. Já Meghan Markle foi levada do hotel em que passou a noite de carro junto com a sua mãe, Doria Ragland. A noiva chegou pontualmente às 8 horas no local

O príncipe Charles, que entrará com Meghan Markle no altar, chegou acompanhado da esposa, Camila, às 7h52. A rainha Elizabeth II entrou na capela poucos minutos depois, junto com o marido, Filipe.