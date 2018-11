Com show de Michel Teló, Itaipu custeia festa de fim de ano de R$ 1 milhão

A Itaipu Binacional pagará cerca de um milhão de reais para a realização da festa de fim de ano da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a empresa está localizada na parte brasileira. A programação do evento contará com cerca de 200 atrações durante 40 dias, entre apresentações musicais, peças de teatro e outras manifestações artísticas. As informações foram confirmadas a VEJA pela assessoria da usina.

O cantor Michel Teló será uma das principais atrações da festa. O sertanejo receberá um cachê de 140.000 reais pela apresentação. De acordo com a assessoria da Itaipu, o valor está abaixo do pedido pelo artista no mercado. Teló é natural de Medianeira, cidade paranaense localizada a menos de 60 quilômetros de Foz do Iguaçu.

A Itaipu já foi patrocinadora do Natal de Foz no último ano. A assessoria de imprensa da usina hidrelétrica explica que o gasto com o evento, realizado em parceria com a prefeitura de Foz do Iguaçu, é previsto como incentivo ao turismo da cidade, um dos pilares da missão da empresa.