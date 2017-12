Com show acústico surpresa, U2 para metrô de Berlim

Os moradores de Berlim que pegam diariamente a linha U2 do metrô para trabalhar nunca imaginaram que um dia cruzariam com banda irlandesa que leva o mesmo nome. Na manhã desta quarta-feira, o vocalista Bono Vox e o guitarrista The Edge tocaram três músicas na plataforma da estação de metrô Deutsche Oper, próxima ao edifício da Ópera Alemã.

Os músicos começaram com uma faixa de seu último álbum, Songs of Experience, lançado no início de dezembro. Ao som apenas de um violão acústico, interpretaram Get Out of Your Own Way enquanto os trens continuaram passando normalmente. Em seguida, soltaram dois clássicos: Sunday Bloody Sunday e One, esta última composta na capital alemã.

De pertinho, o público acompanhou tudo com seus celulares. O próprio governo alemão e a empresa de transporte público coordenaram a ação, que durou cerca de 13 minutos. Bono e The Edge chegaram ao local de metrô, acompanhados por autoridades locais.