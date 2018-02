Com discurso de vítima de bullying, ‘The Voice Kids’ bate recorde

O primeiro dia de batalhas do The Voice Kids 2018 deixou muita gente emocionada. Jurados e espectadores se encantam com a voz das crianças, mas vê-los em processo de eliminação não é fácil para ninguém, principalmente para os candidatos. Durante o programa deste domingo, o participante Matheus Loubet, de 11 anos, foi responsável por emocionar a todos, após sua eliminação — e contribuiu para o recorde do programa, que pegou uma audiência aquecida do humorístico Escolinha do Professor Raimundo e chegou a 21 pontos no Ibope, melhor índice das suas três temporadas em São Paulo.

O menino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi eliminado após Carlinhos Brown escolher o candidato Daniel Arthur. No entanto, seu discurso não foi de tristeza e sim de agradecimento.

“Eu só tenho aagradecer por eu estar aqui. Eu queria agradecer a tudo, aos meus amigos, meus familiares, você e principalmente a oportunidade que o programa me deu de participar, de fazer novos amigos, de cantar. E poder lidar com bullying e essas coisas, que é uma coisa que eu sofri e sofro até hoje”, desabafou.