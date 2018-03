Com pochete e tie-dye, moda anos 90 é tendência no Lollapalooza

Os festivais de música são eventos que vão muito além dos shows. No Lollapalooza, o público aproveita o momento para apresentar looks bem estilosos. Neste ano, a moda dos anos 1990 foi a principal inspiração nas roupas e acessórios dos jovens que foram curtir os shows no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Comum há alguns anos no Carnaval, as pochetes compõem o look de muitas pessoas que buscam a praticidade de carregar poucas coisas durante o dia. A marca americana Supreme é uma das mais presentes entre os modelos do acessório – até uma imitação com a palavra “supere” foi vista no festival.

Um clássico dos anos 1990, as camisetas tie-dye, técnica de tingimento usada com tons bem vibrantes, colorem ainda mais o festival. Combinando a peça com uma galocha de plástico, o look fica com mais estilo vintage ainda. Confira as principais tendências de moda do Lollapalooza:

O youtuber Maicon Santini combinou um conjunto monocolor verde de calça e casaco com uma pochete vermelha

A pochete vermelha com a frase "supere"

Look com camiseta tie-dye e galocha de plástico

As saias com botões na frente voltaram a fazer sucesso em 2017 e continuam como uma forte tendência neste ano

A composição de camisas coloridas e meias divertidas garante um look mais fresco para aproveitar o festival

Típica de seriados dos anos 1990, as meias até o joelho também são bem fáceis de encontrar no Lollapalooza. O uso de roupas pretas também é bem presente