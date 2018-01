Com Pabllo e Larissa Manoela, ‘Altas Horas’ tem recorde histórico

O Altas Horas terminou 2017 muito bem, obrigado. O programa de Serginho Groisman na Globo bateu seu recorde histórico de audiência na última edição do ano, que teve participação de Pabllo Vittar, Carol Duarte, Larissa Manoela e Nego do Borel. A atração registrou 18 pontos na Grande São Paulo no último sábado, o melhor índice até agora desde a estreia, em 2000.

No Rio de Janeiro, o programa marcou 21 pontos e igualou pela segunda vez o recorde do programa, que também era de 2017.

Na edição, os quatro convidados cantaram e falaram sobre o início de suas carreiras. Pabllo também falou sobre representatividade LGBT, Larissa disse não ter problemas em falar sobre seus relacionamentos – ela assumiu namoro recentemente com o ator Leonardo Cidade – e Carol Duarte comentou a repercussão em torno da trama do transexual Ivan na novela A Força do Querer.