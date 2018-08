Com novo nome, Sinéad O’Connor lança primeira música inédita em 4 anos

Sinéad O’Connor, que mudou legalmente seu nome para Magda Davitt no ano passado, lançou a primeira canção inédita em quatro anos nesta sexta-feira. Milestones é uma colaboração da cantora com o produtor irlandês David Holmes, conhecido por seu trabalho em trilhas sonoras de filmes como Onze Homens e um Segredo e A Toda Prova.

Ao site do tabloide The Irish Sun, a cantora disse que essa é apenas uma “demo”. “David escreveu a música e eu as letras e a melodia. Essa é só uma demo para os fãs porque eles nunca ouvem as demos. Achei que seria divertido compartilhar.”

A irlandesa também contou que está trabalhando em seu próximo disco, intitulado No Mud No Lotus e previsto para o ano que vem. “Vou escrever sozinha e com muitas outras pessoas. O disco não vai sair antes de outubro de 2019.”

Em entrevista ao programa de TV do médico americano Dr. Phil no ano passado, ela afirmou que havia trocado de nome para se ver “livre de maldições parentais”. “Sinéad O’Connor se foi. Aquela pessoa se foi”. Nessa conversa, Sinéad/Magda acusou a mãe de abuso, afirmando que ela havia “feito uma câmara de tortura”.

A cantora ficou famosa ao lançar um cover da música Nothing Compares 2 U, de Prince, em 1990. Nos últimos anos, tem falado abertamente sobre sua luta contra a depressão.