Com Jô Soares, ‘Programa do Porchat’ bate recorde no Ibope

A entrevista com Jô Soares, exibida na noite de quarta-feira, fez o Programa do Porchat bater recorde de audiência. O talk show, que exibiu a conversa entre 23h54 e 1h14, registrou média de 5 pontos e pico de 6 em São Paulo, melhor resultado para o ano de 2018. No Rio, a atração fez 4 pontos de média, com pico de 5, segunda melhor média do ano.

A segunda parte da entrevista será exibida na noite desta quinta, a partir de 23h45, na Record TV.

Na parte exibida nesta quarta, Jô falou sobre o afastamento da TV, a saída de humorísticos para o formato talk show, e a tentativa frustrada de entrevistar Silvio Santos. “Ele contou uma história de que uma cigana teria dito que, se ele desse uma entrevista, morreria no dia seguinte.”

Política, censura e ditadura foram outros temas tratados pelos dois apresentadores no programa.