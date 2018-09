Com inflamação no estômago, Simaria fica novamente fora dos palcos

A cantora Simaria, dupla de Simone, afirmou na noite deste domingo, em sua conta do Instagram, que vai se afastar dos palcos novamente. Diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril, a sertaneja esteve de licença durante quatro meses no primeiro semestre e anunciou que agora precisará deixar as apresentações por mais três meses para dar continuidade ao tratamento.

Em uma sequência de vídeos publicados no Stories, ferramenta da rede para vídeos curtos que somem em 24 horas, a cantora contou que, além de continuar com a tuberculose ganglionar, adquiriu uma bactéria, provavelmente através da comida, que lhe causou uma inflamação no estômago. Depois de passar mal e ser internada no último dia 13, foi diagnosticada com anemia e gastrite.

Após quatro meses de tratamento, Simaria havia voltado aos palcos em agosto. “Por conta da logística de show, horários das apresentações – muitas vezes acontecem muito tarde e desregulam meus horários da medicação – vocês sabem que não é somente cantar, eu amo pular, brincar e gosto de animar meu publico, isso exige muito de mim”, explicou a cantora em uma postagem na rede social.

Simaria afirmou que deverá ficar mais três meses afastada por recomendação do médico David Uip, mas continuará compondo, produzindo músicas e trabalhando no próximo DVD da dupla. A cantora ainda deverá comparecer a alguns eventos e participar de gravações publicitárias neste período.

A assessoria de imprensa da dupla informou, na última semana, que Simone segue analisando a possibilidade de manter os compromissos já agendados sozinha.