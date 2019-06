Com imagem do crânio de Benicio, Huck faz alerta sobre uso de capacete

O apresentador Luciano Huck postou uma série de stories em sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 26, alertando seus seguidores sobre a importância do uso de capacetes. Ele compartilhou uma imagem que mostra o afundamento do crânio de seu filho Benicio, que sofreu um acidente ao praticar wakeboard sem o uso do equipamento no último fim de semana.

“O Beni estava sem capacete. Deus foi muito generoso com a gente”, escreveu Huck. “Nosso filho foi socorrido depois de sofrer um acidente sério, graças a Deus. Aos médicos, a todas as orações de vocês. Mas nós demos sorte. E não dá para contar com a sorte sempre.”

Imagem do crânio de Benicio, filho de Luciano Huck e Angélica, compartilhada pelo apresentador em seu Instagram Imagem do crânio de Benicio, filho de Luciano Huck e Angélica, compartilhada pelo apresentador em seu Instagram

“Cada capacete nesse mosaico de fotos salvou uma vida”, afirma o global em um story publicado após uma imagem que traz um compilado de vários capacetes destroçados. “Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama.”

Seu filho Benício, de 11 anos de idade, passou por uma neurocirurgia após sofrer um trauma craniano no último domingo 23, na baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O garoto recebeu alta do hospital na terça 25, após evolução “com excelente recuperação clínica do trauma cranioencefálico”. Ele deve passar por uma nova avaliação da equipe médica nos próximos dias.

Nesta quarta, Huck e Angélica agradeceram o carinho que receberam dos fãs nos últimos dias e afirmaram que a família passou por um “renascimento” depois do acidente.