Com homenagem a Dona Ivone Lara, Mumuzinho vence o ‘Show dos Famosos’

Mumuzinho foi o vencedor da edição de 2018 do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, com uma homenagem a Dona Ivone Lara. O cantor impressionou os jurados – Miguel Falabella, Claudia Raia e Boninho – e o público com uma imitação muito bem feita da sambista, que morreu em abril, aos 97 anos.

“Que bacana te ver, cara, que coisa bacana você chegar nessa final e trazer essa glória do Brasil que é Dona Ivone Lara”, disse Falabella ao dar a nota. “É muito emocionante, é uma afirmação de brasilidade, de talento. (…) Você é um luxo, nota 10.”

“Você além de ter feito a delicadeza dela, da voz, do olhar, do gesto, a grandiosidade, amorosidade com que ela tratava as pessoas que estavam com ela em cena e fora de cena, só que tudo isso feito por um homem”, completou Claudia. “Você vem nos emocionando em todos os programas. Já falei da sua generosidade como artista, porque só tendo essa humildade para conseguir esses grandes artistas dessa maneira. Nota 10.”

Após a avaliação dos jurados, Faustão revelou que Mumuzinho enfrentou problemas antes de sua apresentação. “Ontem, ele chegou aqui todo torto e todo mundo achou que ele estava imitando a Dona Ivone. Graças a fisioterapeuta Viviane Ramos ele conseguiu fazer o número”, disse. O cantor afirmou que seu joelho estava inchado e que seu ensaio acabou não rendendo, deixando-o preocupado.

Mumuzinho concorreu com Naiara Azevedo, que imitou Anitta, Tiago Abravanel, caracterizado como Milton Nascimento, Silvero Pereira (Edith Piaf) e Helga Nemeczyk (Liza Minelli).