Com gritos por Anitta, Ludmilla sobe ao palco sozinha para receber prêmio

Ocorreu na noite desta terça-feira, 29 o Prêmio Multishow. Um dos momentos mais aguardados do público era o possivel encontro entre Anitta e Ludmilla. As duas que gravaram a musica “Onda Diferente” em parceria com Snoop Dogg estão travando uma guerra nas últimas semanas por conta da autoria da canção.

Anitta que estava apresentando o programa ao lado do ator Paulo Gustavo, se ausentou do palco quando o comediante anunciou o nome de “Onda Diferente” como ganhadora do prêmio “música chiclete do ano”. Ludmilla subiu ao palco ao lado de Papatinho – este agradeceu primeiro a Anitta (recebendo careta da parceira que estava do lado).

O publico se dividiu entre apoiadores de Ludmilla e fãs de Anitta entre aplausos e muitos gritos pedindo a presença de da cantora ausente. Ludmilla discursou rapidamente sem agradecer a rival, o que causou vaias mais fortes.

A interprete de “Hoje” ainda rebolou na cara do público debochando dos apoiadores de Anitta e recebeu mais vaias. Ludmilla desceu do palco rapidamente recebendo o apoio e um discurso emocionado de Paulo Gustavo. “Você é um exemplo de caminho a ser seguido.”

Cantora do ano

Ludmilla e Anitta tiveram mais uma chance de se encontrarem no palco do programa. A primeira ganhou o prêmio de “melhor cantora do ano” entregue pelos pagodeiros Ferrugem e Dilsinho.”Queria agradecer as vaias, elas me fazem pensar”, disse Ludmilla com o prêmio já em mãos.

No momento em que discursava, Anitta deixava o palco do prêmio pelos fundos – as duas eram concorrentes na categoria. Agora, mais do que certo que não competem só na premiação.