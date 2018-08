Com embates, terceira temporada do ‘MasterChef Profissionais’ começa hoje

A terceira temporada do MasterChef Profissionais dá largada nesta terça-feira, às 22h30, na Band, com uma novidade: emprestando um elemento da quinta temporada do reality com amadores, que terminou no fim de julho, o programa terá embates entre os competidores para a seleção daqueles que disputarão o prêmio.

Antes, os cozinheiros do Profissionais eram escolhidos pela produção, sem que a seleção fosse mostrada ao público. Agora, uma pré-seleção foi feita e 26 candidatos disputam 14 vagas no reality. Eles serão divididos por tipo de cozinha com que estão acostumados a trabalhar, como italiana, regional, vegetariana etc.

A apresentação segue com Ana Paula Padrão e o júri, com Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça. Em entrevista, os chefs falaram sobre a diferença de julgar pratos dos amadores e dos profissionais. “Amador eu gosto, porque você pode xingar”, brincou Jacquin. “Temos uma história de uma mulher que tem um restaurante de peixe no Nordeste e tivemos que saber como dizer para ela que o que ela faz é maravilhoso, mas que naquele caso (em uma prova do programa) não ficou bom”, disse Paola. “Todos somos diferentes, cada um tem o seu estilo e habilidades e bagagem.”

A temporada terá a maior prova da história do MasterChef – os cozinheiros terão que preparar uma refeição para 350 pessoas no jogo das estrelas da NBB, evento anual da liga oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete – e também uma atividade na natureza, em que os competidores terão que fazer o próprio fogo. Provas tradicionais, como a da caixa misteriosa e de reprodução de pratos de chefs consagrados, também marcarão presença no reality.

O vencedor leva 200.000 reais, equipamentos de cozinha e um vale-compras mensal em uma rede se supermercados durante um ano.