Com dupla Natasha e Lídia, ‘Amor à Vida’ mexicaniza de vez

Não foi apenas o bom senso que o remendo criado por Walcyr Carrasco para anular Nicole (e sua intérprete Marina Ruy Barbosa) em Amor à Vida comprometeu. Foi também o bom gosto. As cenas do capítulo desta quarta-feira em que a governanta Lídia (Angela Rebello), sempre tão natural quanto uma nevasca no Ceará, revela à filha biológica Natasha (Sophia Abrahão) como engravidou do patrão e foi obrigada a abrir mão da menina, beiraram o melodrama mexicano. Se não o superaram.

‘Amor à Vida’: veja como será a primeira vez de Perséfone

‘Amor à Vida’ ganha núcleo evangélico na próxima semana

‘Patricia’ de ‘Amor à Vida’ é flagrada dançando na praia, no Rio

Afastada da mãe, a pobre Natasha, que agora só chora embora vá ficar rica, rica, como diria a personagem de Carolina Ferraz em Beleza Pura, foi criada por uma família de brasileiros nos Estados Unidos. A personagem, nunca antes mencionada nessa história, para parafrasear outro personagem folclórico deste país, foi lançada no meio da trama no momento em que o autor queria tirar Nicole de circulação. E acabou servindo de escada para o barroco tropical de Lídia.

“Como você está bonita, Natasha. Você cresceu e se transformou numa linda mulher”, começou dizendo a governanta, no encontro combinado com a filha e seu namorado, o médico Rogério (Daniel Rochja), em uma lanchonete. “Olhando para você, vendo esses mesmos cabelos ruivos do homem que amei, ruivos como os da Nicole…”, continua ela, se afundando na breguice. Em seguida, vem a pérola: “Será que um dia, Natasha, será que um dia você vai me perdoar?”.

1. Trilha lacrimogênea zoom_out_map 1 /5 (Reprodução/VEJA)

“Um dia, o meu patrão, o pai da Nicole, ele bateu na porta do meu quarto, o quarto dos fundos, e eu abri. Não somente aquela noite, mas muitas outras. Eu acabei ficando grávida dele”, conta Lídia (Angela Rebello) a Natasha (Sophia Abrahão). Enquanto a governanta profere as suas frases abarrocadas, violinos tecem uma trilha lacrimogênea e Natasha enxuga os olhos. Vamos combinar: não podia ser pior.

2. Natasha chora zoom_out_map 2 /5 (Reprodução/VEJA)

Natasha (Sophia Abrahão) chora ao som de Lídia (Angela Rebello) e dos violinos lacrimogêneos de Amor à Vida.

3. O homem-legenda zoom_out_map 3 /5 (Reprodução/VEJA)

Muleta típica do folhetim, o médico Rogério (Daniel Rocha) entra no meio da conversa para explicar as coisas a Natasha. "E naquela época ficar grávida fora do casamento era um escândalo, ainda mais se o filho fosse do patrão”, diz. Uma explicação muito da mal dada, por sinal. Por acaso hoje é normal engravidar do patrão casado?

4. Abraço sofrido zoom_out_map 4 /5 (Reprodução/VEJA)

Lídia pede um abraço para Natasha, que surpreendentemente reage com a maior disposição: sempre quis abraçar minha mãe. "Será que seria pedir muito, posso te pedir um abraço, filha?", diz a governanta, com sofreguidãom, tão natural quanto uma nevasca no Nordeste.

5. Natasha chora zoom_out_map 5/5 (Reprodução/VEJA)

É claro que, antes de se mostrar solícita, Natasha (Sophia Abrahão) deu mais uma choradinha. Só para lubrificar bem a cena.

(Colaborou Claudia Andrade)