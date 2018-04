Com duas baixas, ‘MasterChef’ tem gritaria entre participantes

O episódio exibido na noite de terça-feira do MasterChef contou com níveis de emoção elevados. Antes da primeira prova, foi anunciado que o participante Carlos havia deixado a competição por conta de problemas de ordem pessoal. Apesar do abandono do empresário e da eliminação dupla de Crislene e Kauê na última semana, o reality show não deu uma semana de descanso aos competidores. Angélica ainda foi eliminada no final da noite passada.

A primeira prova do programa aconteceu no porto da cidade de Santos, litoral de São Paulo. Divididos em dois grupos, os participantes tiveram que preparar uma refeição para cem convidados. A líder do time azul, Maria Antonia, chegou a gritar com o padre Evandro, que era responsável por parte do prato principal. “Vamo, padre!”, berrou Maria diante dos outros competidores. Evandro acelerou o trabalho e o grupo ganhou a prova.

O time perdedor participou de uma segunda etapa do programa, em que tiveram que preparar uma torta de pera, já de volta nos estúdios da TV Bandeirantes. Com muitos erros na receita, Angélica foi a escolhida para deixar a bancada do programa.