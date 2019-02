Com colar de cebolas, Ana Maria Braga volta a virar piada

1. A blusa de gola preta e branca usada pela apresentadora Ana Maria Braga, no dia 08 de abril zoom_out_map 1 /22 A apresentadora Ana Maria Braga (Divulgação/TV Globo) A apresentadora Ana Maria Braga

É o marketing do mico: basta protagonizar um momento capaz de despertar a chamada vergonha alheia nas pessoas para Ana Maria Braga bombar nas redes sociais. Foi o que aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando a apresentadora surgiu no estúdio do Mais Você, da Globo, com um colar de cebolas ao som de Feirinha da Pavuna, na voz de Jovelina Pérola Negra, que cantava: “Seu tomate, cheio de vergonha, ficou todinho vermelho e falou assim: ‘Eu também faço parte do tempero'”. O motivo declarado é nobre: Ana Maria quer protestar contra o preço do alimento. Com direito a tiradas. Depois de a reportagem do programa mostrar que a cebola chega a ter o quilo vendido por dez reais, ela disparou: “É de chorar mesmo”.

A estratégia é uma reprise: em 2013, Ana Maria Braga usou um colar de tomates, então com o preço em alta, e virou piada, como agora, na internet. As brincadeiras desta segunda-feira, aliás, começaram no próprio programa, quando, bastante desinformado, o papagaio Louro José perguntou se Ana Maria estava armada contra vampiros. “Mas isso espanta vampiro?”, quis saber Ana Maria, que só tinha uma certeza. “Eu sei que fede.”

Nas redes sociais, a repecussão foi ainda mais divertida. “Primeiro susto do dia foi essa imagem da Namaria, hahaha”, escreveu um usuário no Twitter. “Uma cebola descascada e outra ainda com casca”, escreveu outro. No perfil da apresentadora do Instagram, também choveu comentário. “Está ostentando com esse colar de cebolas”, ironizou um. “Cabelo combinando com o colar!”, postou outro.

Em tempo: vampiros, reza a lenda, são combatidos com alho.

Chamando urubu de meu loiro

“Quanto será que ganha um fofoqueiro de plantão? Eu vou conversar com quem entende do assunto: Zé Mayer”, disse a apresentadora, na hora de introduzir o ator Paulo Betti, que faz o blogueiro Téo Pereira na novela Império, de Aguinaldo Silva. Desesperado, o Louro José gritava atrás da apresentadora, enquanto a gafe empesteava o ar do Mais Você: ‘É o Paulo! Paulo Betti!’

http://www.youtube.com/embed/trrlVKZI8T4

Dia de poste

Não é que o cachorrinho achou Ana Maria parecida com um poste? E lá foi ele marcar território na apresentadora…

Clipe

Nesse simpático clipe feito por fãs, a apresentadora enfrenta uma série de micos, um atrás do outro.

http://www.youtube.com/embed/MivPT7gJarc

Rindo de si mesma

O Mais Você também preparou o seu clipe de momentos cômicos do programa. Uma difícil seleção.