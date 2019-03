Com colagem de enredos e fantasias, desfile da Beija-Flor não deu liga

Fernando Molica, do Rio de Janeiro

Por Fernando Molica, do Rio de Janeiro

A Beija-Flor decidiu lembrar mais de trinta antigos enredos, acabou não desenvolvendo tema algum na madrugada desta segunda-feira, 4, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro.

Seu desfile foi uma colagem de fantasias que, em tese, deveriam resgatar desfiles históricos. Não funcionou, não deu liga. Seria complicado juntar temas variados, que iam dos delírios de Joãosinho Trinta até homenagem a cidades e a personalidades como Roberto Carlos e Boni, ex-todo poderoso da Globo.

Para piorar, as primeiras alas evoluíram muito lentamente, o que obrigou a escola a correr no final. A Beija-Flor demonstrou assim sentir falta de Laíla, que controlava todo o desfile, de sua concepção e até que o último componente deixasse a avenida. Laíla trocou a Beija-flor pela Unidos da Tijuca – e sua ausência foi a maior lembrança do desfile.

