Com Beyoncé, Coachella 2018 será transmitido pelo YouTube

O Coachella, badalado festival de música da Califórnia, vai ultrapassar as fronteiras americanas este ano. O YouTube anunciou que vai transmitir todos os shows do primeiro fim de semana, entre os dias 13 e 15 de abril, no canal oficial do evento. Com Beyoncé como principal nome desta edição, o festival também vai contar com shows de The Weeknd, Eminem, Cardi B e Jamiroquai.

Serão quatro transmissões ao vivo simultâneas para que cada usuário possa assistir a seu artista favorito. Também estará disponível uma função de programação de apresentações preferidas montada pelos internautas.

Os melhores momentos do fim de semana serão reunidos em uma plataforma de vídeo sob demanda, bem como entrevistas com artistas e criadores do festival.