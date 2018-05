Com aval de R$ 6 milhões, musical vai adaptar ‘As Princesas Soltam Pum’

Um novo espetáculo adaptará uma série de livros infantis do autor Ilan Brenman. Até as Princesas Soltam Pum – O Musical será baseado na obra de mesmo nome de Brenman e também em dois outros títulos seus: Pai, Todos os Animais Soltam Pum e O Livro Secreto das Princesas que Soltam Pum.

O projeto da FGM Produções Culturais recebeu aval do Ministério da Cultura para captar 6,3 milhões de reais por meio de incentivos fiscais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta segunda-feira. Agora, será necessário encontrar patrocinadores que queiram contribuir para a realização da peça.

A diretora da FGM, Fabiana Mauge, contou a VEJA que a proposta do musical surgiu a partir de outra iniciativa da empresa. “A ideia do espetáculo surgiu do BiciBliblioteca, um projeto de troca de livros entre escolas públicas de São Paulo. No último ano, notamos uma grande demanda pelos livros de Ilan Brenman”, explica. O autor aceitou participar do projeto, assim como o diretor de teatro Marcelo Klabin.

Com previsão para estrear em 12 de outubro, Dia das Crianças, o espetáculo fará uma temporada de três meses em São Paulo, dois meses no Rio de Janeiro e outros dois em uma terceira cidade ainda não definida. Durante todo o período de exibição, um dia da semana será reservado para apresentação ao público de baixa renda.

No livro de Brenman publicado em 2008, Até As Princesas Soltam Pum, o pai de uma garota chamada Laura lê um livro secreto das princesas para a filha com detalhes sobre as flatulências das personagens mais famosas da realeza, como Cinderela e Branca de Neve.