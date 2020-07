Com ajuda de médicos, ‘Grey’s Anatomy’ vai abordar pandemia na série

Acostumada a tratar de temas do cotidiano, a popular série médica Grey’s Anatomy agora se prepara para abordar a pandemia do novo coronavírus entre os temas da 17ª temporada. “Não há como fazer um programa médico de longa duração e não falar sobre o cotidiano médico desse momento. Vamos abordar essa pandemia com certeza”, afirmou a produtora executiva da série Krista Vernoff, durante um painel virtual, acompanhada pelos atores Chandra Wilson (Miranda Bailey) e Kevin McKidd (Owen Hunt).

A produtora disse que é uma “responsabilidade” e “oportunidade” falar sobre esses médicos que estão na linha de frente do combate ao vírus e ajudam a salvar milhares de vidas diariamente. Segundo ela, o elenco tem falado com médicos reais que compartilham histórias vivenciadas durante a pandemia. “Parece uma terapia. Somos as primeiras pessoas com quem alguns destes médicos estão conversando sobre essa experiência. Eles estão literalmente tremendo e tentando não chorar, estão pálidos e falam sobre esse momento como uma guerra – uma guerra para a qual eles não foram treinados”, disse Krista.

As gravações da 17ª temporada da série foram pausadas em razão da pandemia. Entretanto, Krista garantiu que a sala de criação do show, bem como os roteiristas, estão trabalhando dobrado para tentar tratar o assunto doloroso para milhares de pessoas ao redor do mundo sem esquecer do humor e do romance que já são marcas da produção.