Bruna Marquezine assistiu ao jogo do Brasil contra a Costa Rica, nesta sexta-feira, junto com a mãe e a irmã do namorado Neymar, em São Petersburgo, na Rússia. No Instagram, a mãe do jogador, Nadine Gonçalves, publicou uma foto mostrando a filha, Rafaella Santos, junto com a atriz no Zenit Arena. “Lindas”, escreveu na legenda, direto da arena da Copa da Rússia.

Para ver o jogo, que terminou com a vitória do Brasil por 2 a 0, Bruna escolheu usar calça e jaqueta jeans, camiseta da Seleção Brasileira e tênis. Deixou de lado, portanto, o look sexy que havia mostrado nas redes sociais mais cedo, promovendo a linha de lingerie que lançou por uma rede de lojas de roupas.

A atriz conseguiu alguns dias de folga das gravações da novela das 7 da Globo Deus Salve o Rei. A emissora afirmou que liberou todos os seus protagonistas, que vêm trabalhando muito. Antes de embarcar rumo à Rússia, Bruna chegou a gravar dezoito cenas em um único dia para dar conta do cronograma.

