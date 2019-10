Coleção de carros de Paul Walker, de ‘Velozes & Furiosos’, irá à leilão

A coleção de 21 carros do ator americano Paul Walker, morto num desastre automobilístico em novembro de 2013, será leiloada em janeiro de 2020 pela Casa Barrett Jackson. Estarão à disposição dos interessados numa feira que acontece em Scottsdale, cidade do estado americano do Arizona. “Paul Walker nos impactou tanto no cinema, quando atuou na franquia Velozes & Furiosos, quanto por seus trabalhos filantrópicos”, declarou Craig Jackson, executivo da Barrett Jackson. “Estamos orgulhosos em manter seu legado”.

Fã de carros possantes, Paul Walker tinha uma coleção invejável e que conta um pouco da história da indústria automobilística nos últimos 50 anos. Entre os veículos que serão colocados em leilão estão sete BMWs. Cinco delas são do modelo E36 M3 Lightweight, que teve somente 125 unidades fabricadas no mundo inteiro. As outras duas são do modelo E30 M3s. Será a primeira vez que essa quantidade dos raríssimos E36 M3 será colocada em leilão. Outros destaques são um Ford 302s, modelo de corrida, e um Nissan 370Z, utilizada no quinto filme de Velozes & Furiosos. As curiosidades incluem, ainda, um Ford Bronco produzido entre 1995 e 1996. Foi num veículo desses que o ator americano O.J. Simpson fugiu da polícia, em 1994, ao ser acusado da morte da ex-mulher, Nicole Brown. “O amor de Paul pela velocidade está expresso nessa coleção”, declarou Steve Davis, presidente da Barrett Jackson. O leilão vai ocorrer entre os dias 11 e 19 de janeiro.