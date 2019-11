Coldplay estreia terceira canção do seu novo álbum

O Coldplay estreou ontem mais uma canção de seu novo álbum, que tem lançamento previsto para 22 de novembro. Everyday Life foi tocada pela primeira vez ontem à noite, durante a performance do grupo inglês no humorístico Saturday Night Live. A canção não difere muito do estilo eternizado pelo cantor e tecladista Chris Martin & cia.: aquele pop tristonho no qual eles falam sobre aceitação. “Todo mundo vê a cor nos olhos dos outros, todo mundo tem o coração partido”, cantam.

O novo álbum do Coldplay tem sido definido pela banda como “experimental”. É seu primeiro lançamento desde A Head Full of Dreams, de 2015. As novas canções, contudo, ainda não mostraram essa evolução. Orphans e Arabesque mantém o lado pop característico do grupo.