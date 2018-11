Esta não é a unidade que originou uma das maiores marcas gastronômicas do país. Apesar disso, o endereço da Beira-Mar, com um menu mais centrado em pescados do que o de outros Coco Bambu da cidade, serviu como o principal campo de testes para uma impressionante multiplicação de fórmula. Hoje, a enorme oferta de receitas com peixe, camarão, lagosta e demais frutos do mar — desenvolvidas pela chef Daniela Barreira — é o grande chamariz de 26 restaurantes da rede, distribuídos em doze estados e no Distrito Federal. No ponto praiano da capital cearense, as varandas com vista para o mar são disputadas. Ao ar livre ou no ambiente climatizado, a refeição pode começar com o camarão recife, que traz os crustáceos marinados na cerveja e refogados com cebola e alho (R$ 59,00). Na vasta relação de pratos, faz sucesso o rede de pescador, um combinado de lagosta, camarão, mexilhão, lula e peixe grelhados ao molho provençal (R$ 189,00, para duas pessoas). Ele vem com arroz de açafrão. Entre as novidades está o pargo assado em crosta de sal, guarnecido de manteiga de alcaparras com alho frito, limãosiciliano, salada grega com mussarela de búfala e arroz (R$ 183,00, para três). Bebidas com a marca do estabelecimento podem escoltar os preparos da cozinha, caso da cerveja pilsen desenvolvida com a mineira Wäls (R$ 17,00, 600 mililitros) e do vinho branco feito com as uvas antão vaz, arinto e alvarinho, elaborado pela vinícola portuguesa Luis Duarte (R$ 85,00). Para a sobremesa, a cocada ao forno custa R$ 20,00. Há música ao vivo em todas as refeições (couvert artístico: R$ 5,00). Avenida Beira-Mar, 3698, Mucuripe, ☎ 3198- 6000 (600 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h; dom. sem intervalo). Aberto em 2008. Aqui tem iFood. $$

