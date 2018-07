Cocielo insiste em pedir desculpa: ‘Ignorância combatida com conhecimento’

O youtuber Júlio Cocielo publicou um vídeo, na quarta-feira, novamente pedindo desculpas pelos comentários racistas que o levaram ao tribunal da internet. O monólogo de pouco mais de seis minutos intitulado de Ignorância, no entanto, não trouxe novas informações — o youtuber já havia postado em um texto no mesmo tom no Twitter.

“Eu estou aqui consciente do meu erro. Não quero tentar ter razão ou debater em cima de alguma coisa que realmente eu não tenho razão nenhuma”, disse Cocielo. “A minha ignorância foi combatida com conhecimento. Quando fiz esse tuíte, logo em seguida, deletei, porque quem me conhece, sabe que meu intuito nunca foi ofender ninguém.”

Durante o jogo da França contra a Argentina, no último dia 30, o youtuber afirmou na rede social que o jogador Mbappé, que é negro, “conseguiria fazer uns arrastão top na praia”. Cocielo, então, foi acusado de racismo por causa da mensagem e por publicações antigas que foram encontradas em sua conta, como: “O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros”, de 2013.

No mesmo dia, o youtuber postou um texto pedindo desculpas. “O tuíte foi interpretado de mil formas diferentes e gerou uma grande discussão. Decidi deletar, pois nunca fui de entrar em polêmicas, mas já era tarde demais, tinha tomado uma proporção enorme… pegaram alguns comentários antigos, de uns oito anos atrás, que eu já havia feito aqui no Twitter, tenho até vergonha”, afirmou. “Vivendo e aprendendo! Não vou entrar em nenhuma discussão, assumo meu erro! Desculpa!”

Depois disso, Cocielo excluiu todas as suas publicações antigas na rede social. “O eu de um dia atrás já não é o eu de agora. Hoje, eu leio tudo aquilo que eu postei e me sinto envergonhado. Foram coisas absurdas”, disse no vídeo publicado. “Eu apaguei porque eu quero recomeçar. Vou olhar para frente, fazer diferente, aprender com o meu erro. Isso faz parte de meu processo de aprendizado e crescimento humano.”

Nos dias seguintes ao comentário de Cocielo, marcas que tinham contrato publicitário com o youtuber, como Adidas, Itaú Coca-Cola e McDonald’s se posicionaram contra o que foi dito por Júlio e algumas encerraram parcerias com ele.

(Com Estadão Conteúdo)