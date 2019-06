CNN Brasil anuncia contratação de Evaristo Costa e William Waack

A CNN Brasil anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 4, a contratação de seus primeiros âncoras. Evaristo Costa e William Waack, ambos ex-globais, farão parte da equipe da emissora, que ainda não tem data oficial para a estreia de sua programação.

Olá! Nossos dois primeiros âncoras já estão contratados! Bem-vindos, Evaristo Costa e William Waack! #cnnbrasil pic.twitter.com/BIdeEq1mk0 — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 4, 2019

De acordo com a publicação na página oficial do canal no Facebook, Evaristo vai comandar um programa semanal que vai funcionar como uma revista eletrônica, misturando jornalismo e entretenimento. Ele apresentará a atração direto dos estúdios da CNN em Londres (Inglaterra), onde mora. Já William Waack será âncora de um telejornal diário exibido no horário nobre.

Os dois jornalistas saíram da Globo em 2017. Evaristo Costa, que apresentava o Jornal Hoje, pediu demissão e foi morar em Londres com a família, e desde então fechou apenas contratos publicitários. Já Waack, que comandava o Jornal da Globo, deixou a emissora após um período afastado por causa de um comentário considerado racista feito nos bastidores de uma transmissão do jornalístico. Desde 2018, ele apresenta um programa de debate em seu canal no YouTube, intitulado Painel WW.