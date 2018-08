Professor de literatura hispano-americana da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, o mineiro Idelber Avelar fala, em entrevista ao jornalista Jerônimo Teixeira, da vida e da obra do maior escritor argentino do século XX: o contista, ensaísta e poeta Jorge Luis Borges (1899-1986), autor de Ficções e O Aleph.

Avelar examina a inovadora ideia de leitura que Borges promoveu e relembra como o autor argentino foi objeto tanto de admiração quanto de incompreensão — sobretudo, por causa do antiperonismo que, por um breve momento, o levou a apoiar a ditadura militar dos anos 1970. Também lembra que Borges, com Joyce, Proust e tantos outros, está entre os gênios literários que não ganharam o Nobel da Literatura — que ele desejou com certa ansiedade.

Ouça o podcast ‘Clube do Livro’: