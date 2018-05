Nesta entrevista, o escritor catarinense (radicado em Curitiba) Cristovão Tezza, 65 anos, fala de seu mais novo romance, A Tirania do Amor, cujo protagonista, Otavio Espinhosa, é um economista, gênio da matemática, que trabalha em uma empresa que está para fechar, envolvida em escândalos de corrupção.

Tezza fala do desafio de escrever sobre o Brasil contemporâneo, sobre a construção de seus personagens e sobre as diferenças entre escrever prosa e poesia. Acompanhe o “Clube do Livro” no Podcast de VEJA: