Clipe de música que fala em ‘matar bebês brancos’ é suspenso do YouTube

O clipe da música Hang White People (Enforque pessoas brancas, em tradução livre) foi suspenso do YouTube por violar os termos de serviço do site, segundo o site da BBC. A canção, do rapper francês Nick Conrad, sugere que bebês brancos sejam mortos e seus pais, enforcados.

De acordo com o canal de notícias francês BFMTV, a promotoria de Paris também abriu uma investigação sobre a música depois que grupos antirracismo acusaram a letra da música de incitar a violência e o racismo. Em um trecho, o rapper canta: “Vou às creches e mato os bebês brancos. Pego-os rapidamente e enforco seus pais”.

O clipe, de 9 minutos, foi disponibilizado no YouTube em 17 de setembro e mostra um homem branco recebendo um tiro e sendo torturado pelo rapper Nick Conrad e um cúmplice. O homem ainda recebe chutes na cabeça antes de ser enforcado. Segundo a BBC, as cenas são uma possível referência ao filme A Outra História Americana (1998), que mostra um homem negro sendo submetido a tortura parecida.

No Twitter, o ministro do Interior da França, Gerard Collomb, condenou o vídeo. Já o grupo antirracismo Licra (sigla em francês para Liga Internacional Contra o Racismo e o Antissemitismo) afirmou que tomaria medidas legais contra o clipe. “A incitação ao assassinato no vídeo de Nick Conrad é desprezível e inacreditavelmente violenta”, disse a organização.