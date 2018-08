Com direito a selfies entre os presentes e uma longa conversa de mãos dadas com Hillary Clinton — e foto ao lado do ex-presidente americano Bill Clinton, Ariana Grande foi uma das personalidades presentes durante o funeral de Aretha Franklin. O último adeus à cantora acontece na manhã desta sexta-feira, na Igreja Batista New Bethel, em Detroit, após um velório aberto ao público na terça e quarta-feira.

Ariana chegou ao funeral acompanhada do noivo, Pete Davidson. A cantora teen apresentou a canção (You Make Me Feel Like ) A Natural Woman, em homenagem a Aretha. Outras celebridades presentes, caso do amigo de longa data da diva Stevie Wonder, estão se apresentando entre discursos de líderes religiosos e políticos (acompanhe no fim do texto uma transmissão ao vivo do funeral).

Confira o momento de chegada de Ariana à igreja e sua apresentação:

VIDEO: @ArianaGrande and Pete Davidson arrive at Aretha Franklin's funeral in Detroit. https://t.co/mMLJIkak25 pic.twitter.com/00krfcLqm1 — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) August 31, 2018

Vídeo do momento em que Ariana Grande chegou no funeral de Aretha Franklin com seu noivo Pete. pic.twitter.com/cJ9b4VWENq — Info Ariana (@informationari) August 31, 2018

Ariana Grande bonding with Hillary Clinton. pic.twitter.com/URSjK0oopg — Timothy Burke (@bubbaprog) August 31, 2018

Bill Clinton, Ariana Grande, and Stevie Wonder among mourners gathering for Aretha Franklin's funeralhttps://t.co/oxJyUBEIhy pic.twitter.com/X8B8FqISvz — The Telegraph (@Telegraph) August 31, 2018

A igreja que recebe o último adeus de Aretha é a mesma frequentada por ela na infância, onde seu pai, C.L. Franklin, era pastor. A cantora chegou ao funeral em um caixão de bronze banhado a ouro, com um vestido rosa de sapato de salto com lantejoulas, traje diferente do usado no velório aberto ao público no Museu de História Afro-Americana de Detroit.

Corpo de Aretha Franklin chega para seu funeral em Detroit, Michigan – 31/08/2018

Acompanhe a live do funeral.