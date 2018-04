Claudia Raia relembra casamento ‘caótico’ com Alexandre Frota

Claudia Raia relembrou seu casamento com Alexandre Frota na edição desta segunda-feira do Vai, Fernandinha, programa da atriz Fernanda Souza no canal pago Multishow. O casal, que contracenou na novela Sassaricando (1987-88), firmou união em 1986, e seguiu junto até 1989. Nas palavras da atriz, o relacionamento foi todo “caótico”, incluindo a cerimônia e a lua de mel.

Próximo à cerimônia, Frota anunciou no Programa do Chacrinha o dia e horário do casamento. “Apareceram dez mil pessoas na porta da igreja”, contou. Para driblar o tumulto, Cláudia chegou ao local deitada no banco de trás do carro, mas o plano não deu tão certo. “Quando a porta abriu, eu coloquei o pé para fora e uma fã roubou meu sapato. Fiquei horas andando na meia ponta.”

Além do calçado, os fãs levaram também o véu de noiva. “Era uma coisa deslumbrante, 18 metros de comprimento”, véu que, segundo ela, acabou sendo reduzido a um chanel. “Cortaram ele em pedacinhos.”

Ela ainda confessou que a família foi contra seu casamento com Frota. “Minha mãe dizia: ‘Não casa, este homem não é para você’.” Mas ela seguiu em frente com o relacionamento, e firmou o compromisso mesmo sem a presença dos familiares. “Minha mãe teve uma hemorragia no dia. Foi levada para o hospital pela minha irmã”, relembrou.

Lua de mel com briga

Claudia e Alexandre Frota passaram a lua de mel em um cruzeiro no Havaí. “Eu detesto praia, onda, não podia dar certo”, revelou. Durante a viagem, ela conta que o marido jogou sua chapeleira no mar, cheia de assessorios feitos sob medida para o passeio. “Eu falei ‘não vou ficar com você’. Fui na administração do navio, peguei outro quarto para mim, fiquei cinco dias (de oito) brigada com ele no mesmo navio”, contou.

Apresentado por Fernanda Souza, o primeiro episódio completo de Vai, Fernandinha, com Claudia Raia, está disponível gratuitamente pelo Multishow Play.