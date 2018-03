Classificação de ‘Deus Salve o Rei’ sobe por ‘violência e sexo’

A classificação indicativa da atual novela das 7 da Globo, Deus Salve o Rei, subiu de 10 para 12 anos, segundo publicação desta quarta-feira no Diário Oficial da União. A mudança se deu porque o folhetim sobre a Idade Média escrita por Fabrício Mamberti apresenta “violência e conteúdo sexual”. A trama é protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine e Romulo Estrela.

A produção, que estreou em 9 de janeiro, vinha sendo exibida desde então com a recomendação para maiores de 10 anos. Uma análise do Ministério da Justiça, porém, identificou elementos que fizeram com que a classificação subisse, como presença de sangue, agressão verbal, carícias sexuais, ato violento, apelo sexual, exposição de cadáver e preconceito.

Por padrão, as emissoras podem classificar seus próprios programas, exibindo os primeiros capítulos ou episódios com a recomendação que elas consideram adequada. O Ministério da Justiça, então, analisa a obra e confirma a classificação do canal ou sugere mudanças.