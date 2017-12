Clara fica milionária e dá 40 pontos a ‘O Outro Lado do Paraíso’

A trama recheada de reviravoltas de O Outro Lado do Paraíso vem marcando a melhor evolução na audiência dos últimos anos no horário nobre da Rede Globo. Nesta segunda-feira, Clara (Bianca Bin) conseguiu vender as obras de arte que herdou de Beatriz (Nathalia Timberg), faturando cerca de meio bilhão de reais e dando 40 pontos de audiência para a novela de Walcyr Carrasco, um novo recorde – o anterior era do último dia 28, quando a mocinha fugiu do hospício em um caixão e o folhetim marcou 39 pontos.

No capítulo, Clara também ensaiou uma aproximação de Patrick (Thiago Fragoso), sobrinho neto de Beatriz e seu maior aliado nessa nova fase da novela. Enquanto isso, a juíza Raquel (Erika Januza) questionou o delegado Bruno (Caio Paduan), seu antigo affaire, quanto à honestidade do pai, o juiz Gustavo (Luis Melo), que ajudou a vilã Sophia (Marieta Severo) a mandar a nora para o hospício.

Nesta terça-feira, a mocinha reencontrará seu avô, Josafá (Lima Duarte), e o filho Tomaz (Vitor Figueiredo). De volta a Palmas, uma Clara repaginada colocará em prática seu plano de vingança nos próximos dias, a começar pela tirada à força do armário do psiquiatra Samuel (Eriberto Leão), que recomendou sua interdição.