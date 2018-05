Clara e Patrick: o casal com maior torcida de ‘O Outro Lado do Paraíso’

A cena em que Clara (Bianca Bin) mostrará quem escolheu como seu parceiro em O Outro Lado do Paraíso só irá ao ar nesta sexta-feira, quando termina a novela da Globo. Mas o público que comenta sobre o folhetim no Twitter já se decidiu faz tempo: a mocinha deve dispensar o agressor-de-mulheres-arrependido Gael (Sergio Guizé) e abraçar o bonzinho Patrick (Thiago Fragoso, ou Carneirinho, para quem se lembra do papel igualmente benevolente do ator em Amor à Vida).

O casal #ClaRick (Clara e Patrick) foi o mais “shippado” – o que recebeu maior torcida – no Twitter, segundo levantamento da rede social, considerando postagens feitas desde a estreia do folhetim de Walcyr Carrasco, em outubro, até o penúltimo capítulo, nesta quinta-feira. Em seguida, aparece o casal #BruQuel (Bruno e Raquel).

Se as imagens vazadas do casamento da protagonista, que mostram o enlace dela e de Patrick, estiverem corretas, o clima no Twitter será de pura comemoração nesta sexta.

A plataforma também aponta os capítulos mais comentados pelos usuários: o do dia 15 de dezembro, quando Tomaz (Vitor Figueiredo) rejeita Clara e decide ficar com sua mãe de criação, Lívia (Grazi Massafera), encabeça o ranking. O segundo maior pico de postagens aconteceu em 20 de fevereiro, episódio em que o delegado Vinícius (Flávio Tolezani) foi condenado por abusar da enteada, Laura (Bella Piero). O capítulo que mostrou que Renato (Rafael Cardoso) era vilão e uma explosão na mina de esmeraldas, em 15 de março, foi o terceiro mais comentado.

As publicações mais replicadas sobre a novela na rede social são do anúncio da volta de Clara a Palmas depois de ficar anos internada em uma clínica psiquiátrica, seguidas do beijo da mocinha e Patrick:

OH PALMAS LOOK WHAT YOU MADE ME DO #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/hewFZPDLFi — Regiane Alves (@RegianeAlves) December 15, 2017